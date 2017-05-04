Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stil 75 Kiloda Mücadele Eden Milli Güreşçi Yasemin Adar Finalde Macar Rakibi Zsanett Nemeth’i 10-0 Sayı Tuşu Ederek Türk Güreş Tarihinde Kadınlarda İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu.