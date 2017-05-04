IHAAW214223-SPO/04-05-2017 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 75 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar finalde Macar rakibi Zsanett Nemeth'i 10-0 sayı tuşu ederek Türk güreş tarihinde kadınlarda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. 04.05.2017 21:42:23 TSI NNNN
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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stil 75 Kiloda Mücadele Eden Milli Güreşçi Yasemin Adar Finalde Macar Rakibi Zsanett Nemeth’i 10-0 Sayı Tuşu Ederek Türk Güreş Tarihinde Kadınlarda İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Oldu.
IHAAW214223-SPO/04-05-2017 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 75 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar finalde Macar rakibi Zsanett...
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