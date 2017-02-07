  • BIST 87.477
  • Altın 148,303
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Rusya’ya 100 Bin Euro Tazminat

» »
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Rusya’ya 100 Bin Euro Tazminat
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya'nın, toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin euro tazminat ödemesini istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya'nın, toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin euro tazminat ödemesini istedi.

Strasburg Mahkemesi, Rusya'yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin toplanma özgürlüğüne ait maddesinin ihlal etmesiyle suçladı. Şikayet eden Ruslara ise 100 bin euro tazminatı vermesi gerektiğini hükmetti.

Açıklamada "Bugün Avrupa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi "Laşmankin ve diğerleri Rusya'ya karşı" davası hakkında hüküm verdi. Mahkeme 11'inci madde (toplanma özgürlüğü), 13'üncü madde (hukuksal korumanın etkili yöntemine hakkı), 5'inci madde (özgürlüğü hakkı), 6'ıncı madde (adil yargılanma hakkı) ihlali yer alması konusunda oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.

Mahkeme, Rusya'nın davacıların birine 450 euroluk maddi hasarı tazminatını ödemesi gerektiğine karar verdi. Davalı hükümet Rusya'nın 3 başvuran kişiye 10 bin euro manevi zarar ödemesi, 14 başvuru sahibine 7 bin 500 euro, 5 başvurana 5 bin euro ödemesine hükmetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee’de07 Şubat 2017 Salı 17:08
  • Haşdi Mesihi Lideri, Arap Kabilelerini Ölümle Tehdit Etti07 Şubat 2017 Salı 16:58
  • Afganistan’da Ölü Sayısı Artıyor07 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Azerbaycanlıların Evlerine Geri Dönüşü Başladı07 Şubat 2017 Salı 16:23
  • Sarkozy İçin Yargılama Talimatı07 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Güney Halep’te Çocukların Okuma Şartları Yürek Burktu07 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Suriyeli Aileler Evlerine Geri Dönüyor07 Şubat 2017 Salı 15:43
  • Afganistan’da Canlı Bomba07 Şubat 2017 Salı 15:38
  • Nijerya’da Hükümet Karşıtı Protesto07 Şubat 2017 Salı 15:33
  • Kamçatka’da İki Deprem07 Şubat 2017 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti