Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: "İrlanda’nın Talepleri, Avrupa Birliği’nin Talepleridir"

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "İrlanda'nın talepleri, Avrupa Birliği'nin talepleridir" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "İrlanda'nın talepleri, Avrupa Birliği'nin talepleridir" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit görüşmelerinin kaderini İrlanda sınırlarının güvenliğine bağladı ve Londra'ya uyarıda bulundu. Tusk, İngiltere tarafından sınır güvenliği konusunda yapılacak teklifin, İrlanda için kabul edilemez olduğu takdirde, Avrupa Birliği için de kabul edilemez olacağını belirtti. "İrlanda'nın talepleri, Avrupa Birliği'nin talepleridir" diyen Tusk, 1998 yılında yapılan barış anlaşmasının imha edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Tusk, "Şu aşamada, hiçbir şekilde bir mutabakata varamayacağımız kesin. Üstelik, bu görüşmelerin nihai sonucu, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğine bağlı" dedi.

Tusk'ın, bu açıklaması, özellikle Brexit yanlıları tarafından sert bir dille eleştirilirken, Avrupa Birliği karşıtı olan Ukip partisinin eski lideri Nigel Farage, sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiride, "Tusk ve AB'li zorbalar, bizi sadece aşağılamak istiyor. May, her şeyi durdurmalı ve müzakereleri terketmeli" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği, İrlanda'nın sınır güvenliği konusunda yeterli taahhütleri üstlenmesi üzere Londra'ya pazartesi gününe kadar mühlet verirken, üç önemli büyük dosyadan biri olan sınır meselesini halletmeden müzakerelerin ikinci safhası olan ticaret ilişkisi konusuna girmek istemiyor.