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Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu

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Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon Türkiye Gaziantep Polisgücü takımı oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon Türkiye Gaziantep Polisgücü takımı oldu.

Alanya Belediyesi'nin destekleriyle Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, şampiyonanın son gününde Gaziantep Polisgücü, İrlanda'nın Railway Union takımıyla finalde karşılaştı. Karşılaşmada İrlanda temsilcisini 4-1 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kulüpler Salon Şampiyonası şampiyonu oldu. Gaziantep Polisgücü takımının golleri, Ali Akın Özkılıç (2), Celal Aydın, Mahmut Cengiz'den, rakip takımın golü ise Aaron Rooney'den geldi. Şampiyonanın sonunda folklor gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyona'da, Türkiye Gaziantep Polisgücü birinci olurken, ikinci İrlanda Railway Union HC takımı, üçüncü Norveç Kutaisi takımı oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan verdi.

Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu

Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu

Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu

Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Türkiye Gaziantep Polisgücü Oldu

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