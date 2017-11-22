Avrupa Ödüllü Tarsus Belediyesi Ödüle Doymuyor

EFQM Mükemmellik Ödülü ile başarılı belediyeciliği adresi olan Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesine bir ödül de (KalDer) Kalite Derneği'nden geldi.

EFQM Mükemmellik Ödülü ile başarılı belediyeciliği adresi olan Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesine bir ödül de (KalDer) Kalite Derneği'nden geldi.

KalDer tarafından 21-22 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 26. Kalite Kongresinde Tarsus Türkiye Mükemmellikte Süreklilik ödülünü alarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Belediyeler arasında ilki başaran Tarsus Belediyesi adına ödülü Başkan Şevket Can aldı. KalDer tarafından bu yıl 26.'sı düzenlenen "Dönüşümde Liderlik " temalı kalite kongresinde Tarsus Belediyesi belediyeler arasında bir ilke imza atarak Türkiye Mükemmellikte Süreklilik ödülünü almaya hak kazandı.

Kalite kongresine KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Türkiye iş dünyasının önde gelen yöneyim kurulu başkanları ve CEO'ları ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

Türkiye ve Avrupa'nın sayılı organizasyonları arasında yer alan KalDer kongresinde Tarsus adına ödülü alan Belediye Başkanı Şevket Can, ödülü çalışma arkadaşları ve tüm Tarsuslular adına aldığını belirterek, amaçlarının ödüller almak değil, sundukları hizmetlerin kalitesini tescil ettirmek ve başarılarını taçlandırmak olduğunu söyledi.

İspanya'da alınan Avrupa ödül hakkında da bilgi veren Başkan Can, mükemmelliğin sonunun olmadığının bilincinde olduklarını belirtti. Ekim ayında İspanya'nın Madrid kentinde Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü aldıklarını altını çizen Başkan Can, "Tarsus Belediyesi olarak; dönemin Tarsus Belediye Başkanı, bugünün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın liderliğinde, EFQM Mükemmellik Modelini 2008 yılında uygulamaya başladık. Modeli uygulayarak, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek, bunun sonucunda paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak ve mükemmellik aşamaları tanıma programına katılarak mevcut durumumuzun karşılığı olan ödülleri almayı hedefledik.

2013 Yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünün ardından, mükemmellik yaklaşımlarınızın ve kaliteli hizmetlerin devam ettiğini göstermek adına 2015 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'na (EFQM) üye olduk.

2016 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından Finalist Ödülüne layık görüldük. Avrupa'da başvurumuzun ilk yılında güzel bir sonuç elde ettik. Durmadık ve 2017 Yılında yeniden başvuru yaparak; Vatandaşa Değer Katma Temel Kavramında Başarı Ödülü'ne layık görüldük.

Avrupa Mükemmellik Ödülü Süreci ile birlikte, Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü Sürecine de başvuru yaparak hem Türkiye, hem de Avrupa mükemmellik yolculuğunda yer aldık. Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü'nü almaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bu ödülü başta çalışanlarımız olmak üzere bizlere belediye başkanlığı ve yönetimi görevini veren tüm Tarsuslu hemşehrilerimiz adına aldım. Ödülün alınmasında emeği olan çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, danışmanımıza, KalDer'in kalite gönüllüsü değerlendiricilerine, KalDer Yönetimi ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Amacımız ödüller almak değil, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini tescil ettirmek ve başarılarımızı taçlandırmaktır. Mükemmelliğin sonu olmadığı bilinci ile kalite ve mükemmellik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı tarafından verilen Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü, Başkan Can ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz birlikte aldı.

26. Kalite Kongresi'nde ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğü EFQM Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi EFQM Global Mükemmellikte Başarı Ödülünü aldı.