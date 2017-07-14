Avrupa Otomobil Pazarı İlk 6 Ayda Yüzde 4,6 Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Haziran ayı Avrupa Otomobil Pazar verileri açıklandı.

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Haziran döneminde yüzde 4,6 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Haziran ayı Avrupa Otomobil Pazar verileri açıklandı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı ve toplam 8 milyon 461 bin 476 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 8 milyon 92 bin 227 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,0 ile İrlanda'da, yüzde 1,6 ile Finlandiya'da, yüzde 1,3 ile İngiltere'de ve yüzde 1,0 ile Letonya'da görüldü.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 27,0, Hırvatistan yüzde 23,6 ve Litvanya yüzde 19,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Haziran ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı ve toplam 1 milyon 540 bin 299 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 508 bin 185 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 17,8 ile Letonya'da, yüzde 14,0 ile İrlanda'da, yüzde 4,8 ile İngiltere'de, yüzde 3,5 ile Almanya'da ve yüzde 0,3 ile Belçika'da görüldü.

2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 47,0, Litvanya yüzde 40,6 ve Estonya yüzde 33,7 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,62 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci oldu.