Avrupa Politeknik Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde

Bulgaristan'ın Pernik şehrindeki Avrupa Politeknik Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Birimi Direktörü, Etnoloji Profesörü Nikolay Nikov, beraberinde...

Bulgaristan'ın Pernik şehrindeki Avrupa Politeknik Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Birimi Direktörü, Etnoloji Profesörü Nikolay Nikov, beraberinde akademisyen Cehernyo Chernev ile birlikte Kırklareli Üniversitesi'ne gelerek, akademik konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen görüşmede, Balkan Üniversiteler Birliği üyesi de olan iki üniversite arasında akademik işbirliği anlaşması yapılması, ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve ortak araştırma, proje çalışmaları yürütülmesi konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.

European Polytechnical University ile Kırklareli Üniversitesi arasında olası uzun vadeli akademik işbirliğinin temellerinin atıldığı toplantı sonrasında akademisyen Chernyo Chernev, Türkiye tarihi ve coğrafyasıyla ilgili olarak yazdığı gezi kitabını Kırklareli Üniversitesi'ne hediye etti.