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Avrupa Şampiyonlarına Anlamlı Hediye

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Avrupa Şampiyonlarına Anlamlı Hediye
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Romanya'da düzenlenen Robocallenge Turnuvasında Avrupa birincisi olan Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Romanya'da düzenlenen Robocallenge Turnuvasında Avrupa birincisi olan Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Okul Müdürü İlker Atalay, Müdür Yardımcısı ve Robotik Eğitmeni Ertuğ Gözaydın'ın da eşlik ettiği ziyarette, Avrupa Şampiyonu olan öğrenciler, Başkan Kayda'ya ürettikleri proje hakkında bilgi verdi.

Avrupa Şampiyonu olan öğrencileri tek tek kutlayan Başkan Kayda, yazılım kodlama eğitimlerine destek olmak için Lego Ev3 Mindstorm Robot Seti hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Kayda, Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay ile Okul Müdür Yardımcısı ve Robotik Eğitmeni Ertuğ Gözaydın'a teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

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