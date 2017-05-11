Avrupa Şampiyonu ’Genç Yiğido’, Dünya Şampiyonası’na Hazırlanıyor

Sivaslı Muay Thai Avrupa Şampiyonu Turan Aris, yıl sonu İrlanda'da yapılmayı planlanan Dünya Muay Thai şampiyonasına hazırlanıyor.

Sivaslı Muay Thai Avrupa Şampiyonu Turan Aris, yıl sonu İrlanda'da yapılmayı planlanan Dünya Muay Thai şampiyonasına hazırlanıyor.

Sivaslı 20 yaşında ki genç sporcu Turan Aris, geçtiğimiz yıl Hırvatistan'da yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 51 kiloda elde ettiği birinciliğin ardından bu yıl sonunda da İrlanda'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kilosunda Avrupa şampiyonu olarak ringlerde Türk Bayrağı'nı dalgalandıran Aris, 9 yaşında başladığı sporu ara vermedin ilerletip, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden isimler arasında yerini aldı. 20 yaşındaki genç sporcu aile bütçesine katkı sağlamak için eğitimine ara verip Sanayi Çarşısı'nda önce çırak sonra kalfa olarak çalışmaya başladı. Aris son yıllarda ise çalışmaya ara verip dışarıdan eğitimini kaldığı yerden sürdürmeye devam ediyor.

Hocası aynı zamanda amcası

Aris'i Dünya Şampiyonası'na hazırlayan Milli Takım Antrenörü Ekrem Aris, genç şampiyonun hem hocası hem amcası. Deneyimli çalıştırıcı Aris'in ardı ardına bir çok başarı elde ettiğini belirtip, "Turan Aris bu yıl ciddi başarılar elde etti. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu oldu. 9 yaşından bu yana yanımızda olan bir sporcu. Azimle buralara geldi. Şimdi Dünya şampiyonasına hazırlanıyor" dedi.

Hedefi Dünya şampiyonu olmak

Genç sporcu hedefinin dünya şampiyonu olup, Türk bayrağını ringlerde dalgalandırmak olduğunu ifade eden Turan Aris, "2016 yılında bir kez daha Türkiye şampiyonu olup yeniden milli takıma girdim. 2016 yılında Hırvatistan'da ilk Avrupa şampiyonluğumu elde ettim. Aynı yıl Ağustos ayı içerisinde Antalya'da yapılan şampiyonada ise iki branşta Avrupa şampiyonu oldum. Bu yıl milli takım kampının ardından dünya şampiyonasına gideceğiz. Hedefim Dünya şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.

Bize sahip çıksınlar.

Milli gururumuz olan Aris, kendisi gibi sporcuların desteğe ihtiyaç duyduklarını açıklayarak, derece elde etmeden öce sporculara verilecek desteklerin Türkiye'ye kazandırılacak madalyaların sayısını arttıracağını söyledi. Aris, "Bizlere biraz daha sahip çıkmalarını istiyorum. Bizler bazı başarıları elde ettikten sonra hemşerilerimiz "Bu Sivaslı" diyerek bizimle gurur duyuyorlar. Aslında biz memleketimizde çalışırken, yurt dışında ülkemizi temsil ederken, müsabakalardan önce bize sahip çıkmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Anne yüreği önce izin vermemiş

Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Aris'in annesi Neşe Aris ilk başlarda yüreği elvermediği için oğlunun bu sporu yapmasını istememiş. Oğlunun sporu bırakması için elinden geleni yapmış. Ancak oğlu ülkeye madalyalar getirince vazgeçip, oğlunu desteklemeye karar vermiş. Şimdi babası Mehmet Aris ve annesi Neşe Aris, oğullarının en büyük destekçileri.

Baba Mehmet Aris, oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Daha da başarılar elde etmesini diliyoruz. Ülkemizi Avrupa şampiyonu yaptı. Bize bu mutluluğu yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz işini gücünü rast getirsin" dedi.

Anne Aris ise, "Ben önce oğlumun bu sporu yapmasını istemiyordum. Dereceler aldığını örünce hoşuma gitti. Dereceler alaya başladığını görünce onunla gurur duydum. Şimdi yapıyor. Devam etmesini de istiyorum. Oğlumla gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.