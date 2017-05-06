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Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçiler Yurda Döndü

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Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçiler Yurda Döndü
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler yurda döndü.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler yurda döndü. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıran milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen sporcular dış hatlar terminali geliş katında çiçeklerle karşılandı. Milli sporculara havalimanında genç güreşçilerin yanı sıra yolcular da büyük ilgi gösterirken, çok sayıda vatandaş şampiyon güreşçilerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

2020 olimpiyatlarında 5 madalya sözü

Erkekler serbest stil 125 kiloda Azeri rakibi Jamaladdin Magomedov ile girdiği mücadeleyi 8-2 kazanarak 5'inci kez Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcu Taha Akgül, havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ilk kez büyük bir organizasyona katıldım. O da Avrupa şampiyonası oldu. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda sakatlık yaşamıştım. O nedenle başarısız olduk ama bu sene tekrar emaneti geri aldım diyebilirim. 4 Avrupa Şampiyonluğum vardı daha önce. Bununla birlikte 5 oldu. Bu serbest güreş tarihinde bir rekor. Onun dışında da 2014 ve 2015 yıllarında da dünya şampiyonu, 2016 yılı Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize tek altın madalyayı kazandırdım. Ülkeme tekrar altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı Sırbistan'da dinlettim. Serbest takımımız başarılı oldu. 3 tane altın madalya, iki tane bronz madalya ve 24 sene sonra böyle bir başarı yakalayabildik. Takım sıralamasında da üçüncülüğü elde ettik. Bu küçümsenmeyecek bir başarı. İnşallah serbest takım olarak 2020 olimpiyatlarında Tokyo'da 5 tane madalya sözü veriyorum" şeklinde konuştu.

Yasemin Adar: "Alnımın akıyla çıktım"

Kadınlar serbest stil 75 kiloda altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar ise, "2016 yılında da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Bu başarıyı tekrar elde ettim. Teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla beraber daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Benim için zor bir gruptu ve zor maçlar oldu ama alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum. Türk milleti de televizyonlardan bizi destekleyerek izlediler ve bize dua ettiler. Bunları her zaman hissettik. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyoruz" dedi.

Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül Avrupa Şampiyonu olurken, kadınlar serbest stil 75 kiloda Yasemin Adar altın madalyanın sahibi oldu. 86 kiloda Selim Yaşar ve 57 kiloda Süleyman Atlı üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, 61 kiloda mücadele eden Abdi Zurnacı da beşinciliği elde etti.

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