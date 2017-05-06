Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 5. gününde Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşılaştı. İlk periyodu 1-0 geride kapatan Kayaalp, arından 3-0 geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan Rıza, rakibini 3 kez minderin dışına atarak skoru 3-3'e getirdi. Müsabakanın son bölümünde bir puan daha kazanan milli sporcu, minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6. toplamda 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.