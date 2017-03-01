Avrupa Şampiyonundan, Vali Gül’e Ziyaret

Muay Thai Avrupa ve Türkiye Şampiyonu Alperen Turan Arıs ve beraberindeki milli takım antrenörleri Ekrem Arıs ile Erhan Çetiner Vali Davut Gül'ü makamında...

Muay Thai Avrupa ve Türkiye Şampiyonu Alperen Turan Arıs ve beraberindeki milli takım antrenörleri Ekrem Arıs ile Erhan Çetiner Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Hırvatistan'da 22-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonasında birincilik elde eden Turan Arıs'ı tebrik eden Vali Gül, sporcuya başarılarının devamını diledi.

Her branşta olduğu gibi Muay Thai sporunda da Avrupa'dan Sivas'a derece ile dönmenin sevindirici olduğunu vurgulayan Gül, sporun her branşının gençler arasında yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederek, zararlı alışkanlıkların yerini spor alması gerektiğini sözlerine ekledi.