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Avrupa Sosyalist Ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella Gazetecilerle Bir Araya Geldi

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Avrupa Sosyalist Ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella Gazetecilerle Bir Araya Geldi
Avrupa Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella, "Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını her zaman destekleyen ve bu tutumu sürdüren...

Avrupa Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella, "Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını her zaman destekleyen ve bu tutumu sürdüren tek grubuz" dedi.

Avrupa Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon binasında düzenlenen toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist ve Demokratlar Grubu olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifini muhafaza etmesi gerektiğinin kanaatinde olduğunu belirten Pittella, "Biz, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılımını her zaman destekleyen ve bu tutumu sürdüren tek grubuz. Ancak bazı şeyleri de görmezden gelemeyiz. Binlerce kişinin; bunların içerisinde avukatların, siyasetçilerin, gazetecilerin ve sıradan insanların gerçekten bir suç kanıtı olmaksızın ceza evine konulması yanlış ve kabul edilemez bir istikamettir" açıklamasını yaptı.

"Türkiye, Avrupa istikametinde mi yoksa aksi istikamette mi ilerleyecek?

16 Nisan'da yapılan referandumun sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Gianni Pittella, "Bununla beraber Venedik Komisyonu'nun değişik usulsüzlerin incelenmesine dair bağımsız bir komisyon kurulması çağrısına önem atfediyoruz. Eğer Erdoğan referandum sonucunda onaylanan birtakım uygulamaları hayata geçirecek olursa katılım müzakerelerinin askıya alınması talebinde bulunulması zorunlu olacaktır, bu bizim istediğimiz bir şey değildir. Türkiye, Avrupa istikametinde mi, yoksa aksi istikamette mi ilerleyecek? Bu noktada tercih Erdoğan'a kalmıştır" ifadelerini kullandı. (SLCK-DK-Y)

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