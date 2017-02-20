AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'daki temaslarına katıldı. Köktaş, gurbetçilerin artık Avrupa'da misafir değil, ev sahibi olduğunu söyledi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği programlara katıldı. Milletvekili Köktaş, ilk olarak Münih Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda gurbetçi vatandaşlarımızla biraraya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın burada Avrupa'da yaşayan vatandaşlara seslendiğini belirten Milletvekili Köktaş, "Başbakanımız sayın Binali Yıldırım gurbetçi kardeşlerimize, "Türk varlığının temelisiniz, temel taşlarısınız. Buradaki başarılarınızı görüyor, duyuyor ve sizlerle daima iftihar ediyoruz. Sizler Avrupa'daki gelecek nesillerimiz için de örnek ve gurur kaynağı oldunuz. Unutmayın, kalbimiz 80 milyon vatan evladının kalbi sizlerle birlikte çarpıyor. Kökleriniz Türkiye'de ama burada kök salmaya başladınız. Kültürel varlığınızla Avrupa'yı zenginleştiriyorsunuz. Avrupa'da artık misafir değil ev sahibisiniz. Ev sahibi olarak düşünmeniz ve davranışlarınızı buna göre belirlemeniz çok büyük önem arz ediyor" diyerek, "16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı halk oylaması ile ilgili olarak Avrupa'daki vatandaşlarımızdan evet oyu istedi" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Türkiye'ye döndüler.