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Avrupa’nın Sebze Krizini Sonlandıracak İhracat Seferi

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Avrupa’nın Sebze Krizini Sonlandıracak İhracat Seferi
Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçıları Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarına katıldı.

Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçıları Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarına katıldı.

Avrupa'nın sebze krizini Batı Akdeniz için fırsata çevirmek isteyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) heyeti, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarına katıldı. Fuar hakkında bilgi veren BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Avrupada yaşanan sebze krizini Antalya için fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Satıcı, "İspanya'da etkili olan soğuk havalar nedeniyle sebze üretiminin sekteye uğraması Avrupa ülkelerinde sebze kıtlığı yaşanmasına neden oldu. Bu durumun ilkbahar aylarına kadar sürmesi beklenirken, Avrupa'da sebze krizinin yanı sıra fiyatlarda da artış başladı. BAİB heyeti, böyle bir ortamda dünyanın en önemli yaş meyve sebze fuarları arasında gösterilen ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'na çıkartma yaptı. Avrupa'da yaşanan sebze krizini Antalya için fırsata çevirmek isteyen BAİB heyeti, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi" URGE Projesi çerçevesinde katıldıkları fuarda stant açarak bölgenin yaş sebze meyve ürünlerini tanıttı" dedi.

Batı Akdeniz heyetinin fuar alanı dışında, Berlin halinde de görüşmeler yaptığını hatırlatan Satıcı, "Almanya'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Kaufland & Metro Cash and Carry ve Edaka ziyaretleri bölgenin yaş sebze meyve ihracatının daha da artırılması adına umut verdi. Fuara katılan yabancı firmalar BAİB standına ve bölgenin ihraç ürünlerine ilgi gösterirken, fuar Batı Akdeniz adına genel olarak olumlu geçti."

Avrupa’nın Sebze Krizini Sonlandıracak İhracat Seferi

Avrupa’nın Sebze Krizini Sonlandıracak İhracat Seferi

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