Avşar’dan Yeşiltepe Yardımlaşma Derneğine Destek Sözü

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu. Burada konuşan Avşar, MHP olarak derneğe her türlü yardımda bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene, "MHP İl Başkanımızın ve yönetimdeki birçok arkadaşımızın Yeşiltepeli oluşu bizlere gurur veriyor. İlerleyen günlerde İl Başkanımızla birlikte Yeşiltepe'nin sorunlarını çözme konusunda toplantılarımız olacak. Ben bu vesile ile Başkanımıza bu çıkmış olduğu kutsal yolda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, "Dernek Başkanımızın yaptığı çalışmaları yekinen takip ediyorum. Başarılı çalışmalar yaptığını da biliyorum. Yeşiltepe'nin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Yardım konusunda gariban ailelerimize her türlü fedakarlıkta bulunuyor ve yardımlarını esirgemiyorlar. Ben Başkanımıza yapacağı hayırlı çalışmalarda başlarılar diliyorum. Biz de MHP olarak elimizden ne gelirse size yardım etmeye hazırız" diye konuştu.