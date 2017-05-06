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Avukat Ejder Demir: ‘Terörü Eğitimle Yeneceğiz’

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Avukat Ejder Demir: ‘Terörü Eğitimle Yeneceğiz’
Avukat Ejder Demir, Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra ekibiyle bir araya...

Avukat Ejder Demir, Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra ekibiyle bir araya geldi.

Sultan Alparslan diyarı Muş'ta bu denli yetenekli öğrencilerin çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ejder Demir, Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edilen 40 kişilik orkestra ekibine maddi ve manevi desteklerinin süreceğini belirtti. Muş'un, Şırnak'ın, Hakkâri'nin ve bölgedeki diğer illerimizin terörle değil, eğitim, sanat ve müzikle anılmasını istediklerini söyleyen Demir, "İzmirli Müzik Öğretmenimiz Aslı Tanrıkulu'nun hayırseverlerden temin ettiği enstrümanlarla kurduğu orkestrayı canı gönülden tebrik ediyorum. Şartlar, imkânlar ne kadar zor olursa olsun istenildiği takdirde yapılmayacak hiç bir şeyin olmadığının göstergesidir bu Orkestra. Unutulmamalıdır ki, Vatan ve Millet sevgisinin bireylere ilkokul sıralarından itibaren aşılanması gerekmektedir. işte bugün burada 12-13 yaşlarındaki pırlanta gibi ter temiz çocuklarımızın bize gösterdiği tablo şudur ki, ülkemizin ve Milletimizin geleceği açısından, öğrencilerimizin eğitim almaları kadar doğru eğitim almaları da çok önem arz etmektedir. Bizler bu çocuklarla ilgilenmeyip sahip çıkmayınca, maalesef terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan zihniyetler, sahip çıkma maskesi altında çocuklarımızın hayatlarını ve dolayısıyla geleceğimizi karartmaktadırlar. Her zaman her platformda dile getirdiğimiz üzere, Terörü yok edecek en büyük güç eğitimdir. İşte bütün zorluklara rağmen küçük yürekleri bir amaç uğrunda bir araya getirip çok güzel bir proje gerçekleştiren Aslı hocamız gibi değerli hocalarımız sayesinde çocuklarımız geleceğimizin teminatı olmaya devam edeceklerdir" dedi.

Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu ise "Geldiğimiz noktaya inanamıyorum, çocuklar ile birlikte bende çok heyecanlıyım desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünde bizi en iyi şekilde ağırlayan destekte bulunan Av. Ejder Demir beye de çok teşekkür ediyorum. İyiki böyle hayırsever vatandaşlarımız var" dedi.

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