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Avukatlara ‘Temel Arabuluculuk’ Eğitimi

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Avukatlara ‘Temel Arabuluculuk’ Eğitimi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, gönüllü avukatlara yönelik "Temel Arabuluculuk " konulu eğitim semineri düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, gönüllü avukatlara yönelik "Temel Arabuluculuk " konulu eğitim semineri düzenlendi.

Aydın Barosu salonunda Müzakere ve İletişim Eğitim Danışmanı Sibel Soner Ertürk tarafından verilen "Temel Arabuluculuk" eğitim seminerine il genelinde gönüllü avukatlar katılıyor. Müzakere ve İletişim Eğitim Danışmanı Sibel Soner Ertürk, Aydın'da temel arabuluculuk eğitim seminerine yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, tüm dünyada kabul görmüş olan arabuluculuk mesleği hep birlikte dünyaya barışı yeniden tesis etmek konusunda hizmet edecek bir disiplin esası olduğunu ve Aydın'ın da bu konuda yüksek motivasyonla katılımın olmasının konunun ne denli önemli olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Avukat İlkay Bilkay'da, "Bu gün Aydın Barosun da düzenlemiş olan "Temel arabuluculuk" eğitim seminerinde bir aradayız. Arabuluculuk 4 yıldır Türkiye de yerleştirilmeye çalıştırılan bir sistem. Şu anda hukukçuların ve Avukatlara yönelik bir eğitim semineri içerisindeyiz. Aslında toplumsal barış anlamında çatışmaların çözümü anlamında ülkemizde daha da yaygınlaştırılmasını umut ettiğimiz bir sistem. Bizler 6 gün boyunca bu programı öğreneceğiz. Uygulamalar yapacağız. Aslında arabuluculuk ile ilgili küçük bir adım atmış olacağız. Eğitim seminerin ardından yapılacak sınavda da başarılı olursak arabulucular olarak topluma gönüllü bir şekilde anlaşmazlıkların kazan kazan modeli ile çözümü konusunda toplumsal barış anlamında umarım bir katkımız olur" diye konuştu.

Aydın Barosu'nun katkılarıyla 6 gün sürecek seminerin ardından yapılacak sınavda başarılı avukatlara "Temel Arabuluculuk Sertifikası" verileceği belirtildi.

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