Avusturya Cumhurbaşkanı : "Güçlü Avrupa Fikri Düşünmeye Değer"

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Güçlü Avrupa fikri müthiş bir fikir, bu benzersiz, büyük ve düşünmeye değer bir konu" dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Güçlü Avrupa fikri müthiş bir fikir, bu benzersiz, büyük ve düşünmeye değer bir konu" dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bugün Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorlukların, ancak AB ülkeleri birlikte olursa ve sorunları birlikte ele alırsa çözüleceğini söyleyen Van der Bellen yurt dışına yaptığı ilk resmi gezi kapsamında AB vekillerine seslendi. "Güçlü Avrupa fikri müthiş bir fikir, bu benzersiz, büyük ve düşünmeye değer bir konu" diyen Van der Bellen büyük alkış topladı. Van der Bellen, hızla artan milliyetçilik ve halkçılık sorununun sonuçları konusunda uyarı yaptı. "Hiçbir sorun insanlığa zarar vermekle, yeni duvarlar örüp milliyetçilik yapmakla, temel insan haklarını kısıtlayıp, farklı olan her şeyi reddetmekle çözülmez. Aksine bu gibi şeyler sadece yeni sorunlar çıkaracaktır" diyen Van der Bellen, AB projesinin önemini vurgulayarak, "Avrupa'daki barış bizim medeniyetimizin ve kültürümüzün bir başarısıdır ve biz bununla gurur duymalıyız. Avrupa Birliği birlik oldukça refahı sağlayacak ve büyüyecektir aksini birlik olmayan siyasi sistemlerde görüyoruz. Onlar tek başına Avrupa Birliğinin başarısını yakalayamıyor" dedi.

"Hukuk sisteminin temellerine uyarak hareket eden bir Avrupa Birliği, tüm dünya için büyük bir örnek olabilir" ifadelerini kullanan Van der Bellen, daha iyi ve güçlü bir Avrupa oluşturmak için işbirliği gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği yandaşı olan ülkelere teşvik edici bir öneride bulunan Van der Bellen, "AB lehine propaganda yaparak da seçim kazanmak mümkün" diye konuştu.