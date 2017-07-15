Avusturya’da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Türkiye'nin Avrupa Genişleme ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Büyükelçilikteki program, 15 Temmuz gecesi şehitler anısına saygı duruşuyla başladı. O gece yaşananlarla ilgili yapılan sinevizyon gösterinin ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, bir konuşma yaptı.

Avusturya'nın eninde sonunda Türkiye'nin mücadelesini anlayacağını ve yanlarında yer alacağını umduğunu söyleyen Çarıkçı, "Türkiye'nin haklı mücadelesini yılmadan dostlarıma anlatmaya devam edeceğim. Biz, bu gayretimizde 15 Temmuz gecesi FETÖ teröristlerinin bombalarına hedef olan Gazi Meclisimizin mimarı Clemens Holzmeister'in memleketi Avusturya'nın bizi eninde sonunda anlayacağını ve yanımızda yer alacağını umuyoruz. FETÖ terör örgütü tarafından kalkışılan hain darbe girişimi sonucu hayatını kaybeden 250 şehidin anısına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü idrak etmek ve bu milli değerlerimizi muhafaza uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye'nin bir yıl önce tarihinin en büyük badirelerinden birini atlattı. FETÖ terör örgütü mensuplarının ülkenin seçilmiş hükümetine ve anayasal düzenine karşı kanlı bir darbe girişimi başlattı. Kendi halkına, Meclisine, polisine ateş açacak, tanklarla uçaklarla bombalayacak kadar gözü dönmüş bu alçaklar Türk milletinin gücünü, cesaretini ve demokrasiye olan bağlılığını hesaba katmadı" dedi.

'Türk milletinin o gece hainlerin mermileri ve tanklarına vücutlarını siper etti'

Büyükelçi Çarıkçı, "Türk milletinin o gece hainlerin mermileri ve tanklarına vücutlarını siper etti. O gece bizler için, demokrasimizi, anayasal düzenimizi, hak ve özgürlüklerimizi FETÖ teröristlerine karşı savunmak için sokaklara çıkanların yaklaşık üçte biri daha Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını duymadan harekete geçmişler, demokrasi destanını yazmaya başlamışlardı.

FETÖ terör örgütüne yönelik bir yıldır yürütülen hukuki süreç devam ediyor. 15 Temmuz gecesi nelerin yaşandığını ve bu kalkışmanın arkasındaki faillerin bu soruşturmalarla daha iyi anlaşılıyor. FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin bir adalet duygusu içinde yürütülüyor. Bugüne kadar kapatılmış olan 300'den fazla kurum yeniden açılmıştır. 30 bini aşkın kamu görevlisi idari inceleme komisyonları tarafından görevlerine iade edilmiştir.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT dahil olmak üzere ilgili uluslararası mekanizmalarla yapıcı bir diyalog ruhuyla işbirliğini sürdürmeye devam edecek. Bundan sonraki görevimiz, bir yandan FETÖ denen bu hıyanet şebekesiyle mücadele ederken, diğer taraftan da bu mücadelemizin haklılığını tüm dünyaya daha iyi anlatmaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye, Avusturya'yla aynı evrensel değerleri paylaşıyor"

Çarıkçı, "FETÖ'nün yurt dışında oluşturduğu yapılarla bulundukları ülkeleri Türkiye aleyhinde yanlış bilgilendirmeye çalışıyor. Bazı ülkelerin bilerek ya da bilmeyerek bu dezenformasyonlara alet oldular. Türkiye'nin haklı mücadelesini bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan dostlarına anlatmaya devam edeceğim. Biz, bu gayretimizde 15 Temmuz gecesi FETÖ teröristlerinin bombalarına hedef olan Gazi Meclisimizin mimarı Clemens Holzmeister'in memleketi Avusturya'nın bizi eninde sonunda anlayacağını ve yanımızda yer alacağını umuyoruz. Türkiye, Avusturya'yla aynı evrensel değerleri paylaşıyor. Bu ülkenin FETÖ terör örgütünün faaliyetlerine karşı teyakkuzda olunması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı Almanca kitapçıklar dağıtıldı. Program şehitlerin ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi.