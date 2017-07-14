Avusturya’da Katar’a Destek Gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösteride Katar'a uygulanmak istenen haksız ambargolar protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösteride Katar'a uygulanmak istenen haksız ambargolar protesto edildi.

Viyana'daki Katar Büyükelçiliği önünde Katar'a uygulanmak istenen ambargolar, "Katar yalnız değildir, ambargoya hayır" yazılı pankartlar açan bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Gösteri organizatörü Viyana Mısırlılar Cemaati Sözcüsü İbrahim Ali, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı Müslüman ülkeler tarafından haksız yere cezalandırılmak istenen Katar'a destek olmak, Katar halkının yalnız olmadığını Avusturya'dan dünya kamuoyuna duyurmak için burada toplandık. Katar, mazlum insanlara ve dünya Müslümanlarına destek olan sayılı ülkelerden biridir. Bu ülkeye yönelik tutum tesadüf değil, çok daha önceden planlandı. Katar, Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi, Suriye halkını ve geçen yıl Türkiye'de kalkışılmak istenen darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer aldı. Katarı cezalandırmak istiyorlar, çünkü Katar her zaman devrimcileri destekledi, Türkiye'yi destekledi. Demokratik yollarla seçilmiş Doktor Muhammed Mursi'nin yanında yer aldı. Yardıma muhtaç dünya Müslümanlarının yanında hep Katar'ı gördük. Viyana'da bu gösteriye farklı din ve etnik kökenden birçok kişi katıldı. Katar'a destek gösterilerini sürdüreceğiz" dedi.

"Katar'la dayanışma içinde olduğumuzu Viyana'dan dünyaya göstermek istiyoruz"

Avusturyalı organizatör Michael Pröbsting de yaptığı konuşmada, "Başta Suudi Arabistan ve Mısır gibi bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik uygulamak istedikleri yaptırımlara karşı bu ülkenin yanında bir duruş sergilemek için toplandık. ABD başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin Ortadoğu halklarının özgürlüklerine destek olan Katar'ı dize getirerek, bölgede yeşeren demokratikleşme çabalarını yok edip, baskıcı yönetimler kurmak istiyorlar. Örneğin El Cezire, Ortadoğu'da özgürlük mücadelesi veren oluşumların sesini dünyaya duyuruyor. Bu nedenle Suudi Arabistan, Mısır, ABD Katar'ı dize getirmek istiyor. Bu nedenle bizler de burada toplanarak Katar'la dayanışma içinde olduğumuzu Viyana'dan dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.