Avusturya’dan Türk Piyanistlere Çifte Ödül

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında birinci olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12'nci sınıf öğrencisi...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında birinci olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12'nci sınıf öğrencisi Damla Koşar ve Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuarı 10'ncı sınıf öğrencisi Meral Gülgül Ünal adlı piyanistler, düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü paylaştı.

"International Music Competition Vienna Grand Prize Virtuoso" 2017 yarışmasına gönderdikleri videolar ile katılarak 12 Ağustos'ta birinci olan piyanistler Koşar ve Ünal, medyaya kapalı, Viyana Müsikverein'ın konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde paylaştıkları binicilik ödülünü jürinin elinden aldı. Ödül töreninin ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından kabul edilen piyanistler, elçiliğin balo salonunda konser verdi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay ve çok sayıda davetli katıldı.

'Son derece rekabetçi bir ortamda birinciliği paylaştılar'

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Çarıkçı, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'yi Viyana'da başarıyla temsil eden genç piyanistlerin elde ettiği birincilikten dolayı memnuniyetlik duydum. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak göğsümüz kabardı, çok mutlu olduk. Anadolu'da nice cevherler var böyle keşfedilmeyi bekleyen. Son derece rekabetçi bir ortamda birinciliği paylaştılar. Bu gerçekten ne kadar yetenekli olduklarını, nasıl sıkı çalıştıklarını bütün dünyaya göstermiş oldu. Genç piyanistlere başarılar diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli katkılarına ve kendilerini yetiştiren değerli hocalara, konservatuar ve üniversitelere de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

'Bu ödülle emeklerimin karşılığını almış oldum'

Yarışmanın birincilerinden olan Damla Koşar, "Ben 6 yaşından itibaren piyano çalıyorum. Viyana'da kazandığım ödül uluslararası alanda elde ettiğim ilk başarı değil. İspanya, Almanya ve Gürcistan gibi ülkelerde girdiğim yarışmalardan da birincilik ve ikinciliklerim oldu. Viyana'da düzenlenen yarışma için çok yoğun çalıştım. Bu ödülle emeklerimin karşılığını almış oldum. Bu nedenle çok mutluyum. Ödül töreni için Avusturya'ya gelirken bazı sorunlar yaşadım. Ancak daha sonra Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği yardımıyla her şey çözüldü, onların sayesinde buraya gelebildim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Türk piyanistle aynı ödülü paylaşmış olmaktan çok memnuniyet duydum'

Meral Gülgül Ünal ise konuşmasında, "Ailem ve tanıdıklarımın teşviki ile çok erken yaşlarda piyano ve klasik müzikle ilgilenmeye başladım. Bilkent Üniversitesinde başladığım konservatuvar eğitimini Hacettepe üniversitesinde sürdürdüm. Avusturya'da bir başka Türk piyanistle aynı ödülü paylaşmış olmaktan çok memnuniyet duydum. Farklı yarışma ve etkinliklere ilerleyen yıllarda da katılmak istiyorum. Türkiye'de eğitimini tamamlamış ve burada aldığım eğitimle dünyada başarılı olmak istiyorum" dedi.