Avusturya’nın Innsbruck Üniversitesi’nden Uludağ Üniversitesi Öğrencilerine Burs

Avusturya'nın Innsbruck Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ile yürütülen Secondos Değişim Programı çerçevesinde lisans ve doktora öğrencilerine burs...

Avusturya'nın Innsbruck Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ile yürütülen Secondos Değişim Programı çerçevesinde lisans ve doktora öğrencilerine burs verecek.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencilerinden tez aşamasında olan iki öğrenciye araştırmalarını Innsbruck Üniversitesi'nde sürdürebilmeleri için Innsbruck Üniversitesi tarafından 12 ay süre ile ayda 800 Avro Araştırma bursu verileceği bildirildi.

Secondos değişim programı çerçevesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencilerinden her sömestre bir öğrenciye Innsbruck Üniversitesi tarafından 5 ay süre ile ayda 600 avro verileceği belirtilerek, burslardan faydalanacak olan öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümün Innsbruck Üniversitesi'nde de olması gerektiğine dikkat çekildi. Başvuru tarihi ve şartların ise mart ayında uludag.edu.tr adresinden duyurulacağı bildirildi.