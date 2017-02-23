Ay Yıldız Park’ta Sona Doğru

Menderes Belediyesi tarafından yapılan Ay Yıldız Park'ta sona gelindi.

Menderes Belediyesi tarafından yapılan Ay Yıldız Park'ta sona gelindi. Yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı park kısa süre sonra hizmete açılacak.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımında sona gelinen Ay Yıldız Park'ta yeşillendirme çalışmaları tamamlandı. Park içi ve çevresinde çimlendirme ve çiçek ekimi çalışmaları tamamlandı.

Tüm alanlar yeşillendirildi

Çalışmalarda estetik açıdan dolamit taşı kullanılırken, bin 250 metrekare alana çim serildi, 50 metrekare alan mevsimlik çiçekle donatıldı. 46 mahalleyi simgeleyen 46 Türk bayrağı ve kadınlar kulübünün de yer aldığı park, yapılacak son düzenlemelerin ardından hizmete açılacak.

Örnek proje

Ay yıldız Park'ın ilçeye çok yakıştığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " İlçe girişine kazandırdığımız parkımızda çalışmalarımızı tamamladık. Son düzenlemelerin de tamamlanmasıyla parkımız hizmete açılacak. Ay yıldız Park, İzmir'e örnek olacak bir proje. Parkımız kısa süre sonra vatandaşlarımızın hizmetine açılacak" diye konuştu.