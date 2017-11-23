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Ayağı Kırılan Çoban İçin Nefes Kesen Kurtarma

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Ayağı Kırılan Çoban İçin Nefes Kesen Kurtarma
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ayağı kırılan çoban nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ayağı kırılan çoban nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, göre Çakırlı Mahallesi'nde bir şahsa ait koyunları otlatmak için Menteş Tepe mevkiine giden Cebrail Özdemir (61), burada arazide yürürken ayağını burkarak yere düştü. Daha önce bacağında kırıktan dolayı platin bulunduğu belirlenen Cebrail Özdemir'in ayağı kırıldı.

Yerinden kıpırdayamayan Özdemir, bağırarak sesini yakınlarda zeytin toplayan vatandaşlara duyurmaya çalıştı. Bir süre sonra zeytin toplayan vatandaşlar sesin geldiği mahalle gittiklerinde, Cebrail Özdemir'i yerde yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekipleri, arazinin engebeli olması sebebiyle Özdemir'in bulunduğu alana ulaşamadı. Çakırlı'dan çağrılan bir traktörün römorkuna binen sağlık ekipleri, Cebrail Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Battaniyeye sarılan yaşlı çoban, römorka konarak ambulansın bulunduğu yere taşındı. Özdemir, daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in bacağında bulunan platinin kırıldığı belirlendi.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmaları esnasında 112 ekibindeki bir görevli fenalaştı. Ambulansta meslektaşları tarafından müdahale edilen sağlık görevlisi, bir müddet dinlendikten sonra tekrar işine devam etti.

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