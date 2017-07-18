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Ayağını Kırdı Yine De 40 Yıllık Geleneğinden Vazgeçmedi

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Ayağını Kırdı Yine De 40 Yıllık Geleneğinden Vazgeçmedi
Aydın'da yaklaşık 43 yıldır gazetecilik yapan Recep Başkar, ayağını kırdı.

Aydın'da yaklaşık 43 yıldır gazetecilik yapan Recep Başkar, ayağını kırdı. Ayağı alçıya alınan ve doktorlar tarafından 1,5 ay yatak istirahati verilen Başkar, 40 yılık alışkanlığını bırakamayınca şifayı gazete merkezi ve matbaada mürekkep kokusu arasında arıyor.

Aydın'da 1975 yılından bu yana tam 43 yıldır her günü işinin başında olduğunu belirten Recep Başkar, gazetecilik mesleğinde en büyük sıkıntının mesleğin ve işin uzağında kalmak olduğunu belirtti. Gençlik dönemlerinde birçok genç meslektaşı gibi kendisinin de "Emekli olduktan sonra çalışmam" düşüncesini taşıdığını ancak gazeteciliğin bir meslekten öte yaşam bicimi olduğunu ifade eden Recep Başkar, "Geçtiğimiz gün büroda ayağım kaydı, düştüm. Sağ ayağımda kırık oluştu. Doktor 1,5 ay rapor verdi. Dinlenmek için eve gittim ama adeta yatak battı. Mesleğine düşkün arkadaşlar dikkat etsin. Gazeteciler için yatarak dinlenmek kolay bir iş değil" dedi.

Ayağını Kırdı Yine De 40 Yıllık Geleneğinden Vazgeçmedi

Ayağını Kırdı Yine De 40 Yıllık Geleneğinden Vazgeçmedi

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