Ayakkabı Deposundaki Yangın Korkuttu

Çorum'da bir ayakkabı mağazasının deposunda çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da bir ayakkabı mağazasının deposunda çıkan yangın korkuttu.

Ediinilen bilgilere göre, Çöplü mahallesi Osmancık caddesinde Mustafa Özgün'e ait ayakkabı mağazasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik alırken tedbir amaçlı cadde de trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.