Ayakkabı Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kütahya'da bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı yapan 5 şüpheli, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı yapan 5 şüpheli, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Olay Kütahya 75. Yıl Mahallesi'nde akşam saatlerinde 5 kişilik bir grup site önüne geldi. Aralarından 2 kişi gözlem yaparken diğer 3 kişi site sakini kapı şifreyi girerek apartmana girdi. Apartmana giren hırsızlar gözüne kestirdiği ayakkabıları yanlarındaki çantaya koyarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartman sakinlerinden Abdullah Öngen, Ali Samet Öngen ve Kadir Ersöz, hırsızların bir ön önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polise ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.