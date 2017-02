Ayakkabı Sektörünün Kalbi Manisa’da Attı

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı'nın son gününde katılımcı firmalara sertifikaları verildi.

Manisa'da bu yıl 3.'sü düzenlenen Ayakkabı ve Moda Fuarı sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Manisa Ayakkabıcılar Odası ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu işbirliğinde SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 2 Şubat Perşembe günü açılmıştı. Firmalar 4 gün süren fuarda çok önemli ticari bağlantılar yaptı. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen firmalar, deri ayakkabısıyla ünlü Manisa markalarını aynı çatı altında inceleme fırsatı buldu. Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin, bu yıl fuarın 3. kez düzenlediği hatırlatarak, "Manisa'mız ayakkabı sektöründe çok önemli noktada. Özellikle deri ayakkabıda önemli markalarımız var. Böyle bir şehrin neden kendi fuarı olmasın? Bugün artık fuarımız var. Her yıl biraz daha etkinliğini artıran, büyüyen gelişen bir fuar. Burada alınan her sipariş, yapılan her ticari bağlantı Manisa için istihdam demek, katma değer demek. Biz bu işi galiba başardık. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız bu fuarı. Bir gün dünya markalarını Manisa'da ağırlayacağız" diye konuştu.

Başkan Narin ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, fuara katılan firmalara sertifikalarını verdi.