Ayakkabıdan Bonzai Çıktı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, bir kişinin ayakkabısının tabanından...

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada, bir kişinin ayakkabısının tabanından bonzai çıktı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Torba uygulama noktasında risk analizi gözetilerek narkotik dedektör köpeği "Molly" ile yapılan uygulama sonucunda, S.D.E. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üst araması sırasında Molly'nin tepki vermesi sonucu, ayakkabılarının içerisine zulaladığı kağıda sarılı vaziyette iki parça halinde 9 gram bonzai maddesi (sentetik kannabinoid) ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D.E.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.