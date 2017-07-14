  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Ayçiçeği Tarlasındaki 140 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi

» »
Ayçiçeği Tarlasındaki 140 Bin Kök Hint Keneviri İmha Edildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasına ekili 140 bin kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasına ekili 140 bin kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesi kırsalında iki ayrı tarlada ayçiçeği arasında dişi Hint keneviri bitkisi ekildiği ihbarını aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden görevli alarak bölgeye giden jandarma ekipleri, ayçiçeği arasına ekilmiş yaklaşık 140 bin kök dişi Hint keneviri bitkisi tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla numuneler alınan Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis’te Şehit Yakınları Ve Gaziler Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi14 Temmuz 2017 Cuma 23:28
  • Bosna Hersek Mostar Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde14 Temmuz 2017 Cuma 23:23
  • Yeni Khk İle Aydın’da 36 Kişi İhraç Edildi14 Temmuz 2017 Cuma 23:18
  • Aydın’da 36 Kişi Meslekten İhraç Edildi14 Temmuz 2017 Cuma 23:13
  • Altıeylül Belediyesinden 15 Temmuz Bilgilendirme Bürosu14 Temmuz 2017 Cuma 23:08
  • Vali Çiftçi: “Türk Tarihine Altın Harflerle Yazılan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Destanı’nı Şehitlerimiz Ve Gazilerimize Borçluyuz”14 Temmuz 2017 Cuma 23:08
  • Dalyan Kitap Günleri Başladı14 Temmuz 2017 Cuma 23:03
  • Şehit Ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu14 Temmuz 2017 Cuma 22:58
  • Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz Yürüyüşü14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Şehit Ailelerine Yemek Verildi14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti