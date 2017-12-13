Ayçiçeği Vadisi İle Bisiklet Adası Projesi Bir Arada Yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun, Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ve bölge sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun, Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ve bölge sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda Ayçiçeği Vadisi ile Bisiklet Adasının bir arada yapılması için proje tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Bisiklet Adası'nın Yenikent'e yapılması gündeme geldiğini ve konuyla ilgili toplantı yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Ayçiçeği Vadisi ile Bisiklet Adasının bir arada yapılması için proje tanıtıldı. AKOM'da gerçekleştirilen toplantıya SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları; Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Başkan Danışmanları; Prof. Dr. Hamza Al, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, daire başkanları, Yenikent Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Fikri Arslan ve bölge sakinleri katıldı. Proje sorumlusu Hayri Baysak, Bisiklet Adası ve Ayçiçeği Vadisi'ni bir arada hayata geçirileceği çalışmayı katılımcılarla paylaştı. Projenin detaylarını paylaşan Hayri Baysak "Projemiz üç alandan oluşacak. İlk alanda Bisiklet Adası ve Bisiklet Kulübü yer alacak. Sosyal donatı alanları ve bölge ticaretine büyük katkı sağlayacak kafeler bu alanda bulunacak. SASKİ ve Büyükşehir işbirliği ile ikinci alanda biyolojik gölet inşa edilecek. Aynı zamanda gölletin etrafında vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız için kafeteryalar olacak. Projenin üçüncü alanında ailelerin çocuklarıyla gün boyu vakit geçirebilecekleri mekanlar tasarladık. Çeşitli kademelerden oluşan üçüncü alanda aileler için yeşillikler içinde bir park inşa edeceğiz. 150 araçlık otopark da projenin içerisinde yer alacak" dedi.

Camili Mahalle Muhtarı Yunus Özçelik ise projeyi çok beğendiğini ifade ederek, teşekkürlerini iletti. Toplantıda yer alan bölge sakinleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yenikent Dernek Başkanı Fikri Arslan, "Heyecan verici ve güzel proje için teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Güzel proje Yenikent'e çok yakışacak" diye konuştu.

Başkan Zeki Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Ayçiçeği Vadisi projesinin sözünü vermiştik. Geçtiğimiz günlerde Bisiklet Adasının Yenikent'e yapılması talebiyle projenin birleştirilmesine karar verdik. Çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah projedeki eksiklikleri en kısa süre içerisinde tamamlayarak yapım için çalışmaya başlayacağız. Hedefimiz; uluslararası şampiyonaya yetiştirmek. Yenikent'e ve şehrimize hayırlı olsun. Bölgedeki doğal hayatı bozmadan, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği uluslararası nitelik taşıyan Sağlıklı Yaşam Vadisi projesini geliştiriyoruz. Projemiz çok geniş bir kitleye hitap edecek. Çocuklar, gençler, yaşlılar, bisikletçiler, koşucular ve tüm bölge halkı inşa edeceğimiz çalışmayı istediği her vakit kullanabilecek. İnşallah proje çalışmalarımızın tamamlanmasıyla çok güzel bir çalışma ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Toçoğlu, projenin 2020 yılında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda şehrin yüzü olacağını belirterek, "Projemiz 2020 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda şehrimizin yüzü olacak. Yeşillikler içerisinde yeni bir yaşam alanı. Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için fitness, koşu, yürüyüş alanları yine projemizin içerisinde olacak. Şehrin karmaşasından ve gürültüsünden kaçmak isteyen hemşerilerimize huzur verecek. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.