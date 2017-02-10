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Aydemir, Ankara’ya Çıkarma Yapan Başkanlarla İlçeleri Değerlendirdi

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Aydemir, Ankara’ya Çıkarma Yapan Başkanlarla İlçeleri Değerlendirdi
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Ankara'da misafir ettikleri İlçe Başkanlarıyla İlçelere ait gelişmeleri ve beklentileri konuştular.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Ankara'da misafir ettikleri İlçe Başkanlarıyla İlçelere ait gelişmeleri ve beklentileri konuştular.

Erzurum ilçeleriyle bir bütündür!

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya katılan İlçe Başkanlarıyla bir araya gelen Aydemir, "Erzurum bir bütündür. İlçelerimizi de bu bağlamda düşünüp birini diğerine tercih etmeden eş zamanlı olarak hepsinin gelişmesi kalkınması adına gayret sarf ediyoruz" dedi.

Hizmetler AK Kadronun eseridir

Bazı art niyetli çevrelerin, hükümet tarafından gerçekleştirilen yatırımlara ve çalışmalara art niyetle yaklaştığına vurgu yapan İbrahim Aydemir, "Millet adına vazife yüklenmiş haldeyiz. Bizler TBMM zemininde İlçe Başkanlarımız ve teşkilatlarımızın her kademesindeki kardeşlerimizde bulundukları vasatlarda millete hizmet gayretindeyiz. Ortaya çıkan güzellikleri milletvekilleri arasında ayrıma götürecek art niyetli yaklaşımlar AK anlayışa fersah fersah uzaktır. Ne tür hizmet yapılıyorsa, herkes bilsin ki, bunun arkasında bütün bir AK kadro vardır. Aksi söylemler nifak sokma girişimleridir." Değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum rekor kıracak!

Anayasa değişikliğine dair referandum çalışmalarına da değinen Aydemir, "İşte İlçe Başkanlarımız buradalar. Karayazı'dan İspir'e, Karaçoban'dan Çat'a, Horasan'a, Tortum'a, Hınıs'a, Oltu'ya Uzundere'ye, Şenkaya, Olur, Narman, Tekman, Yakutiye'ye oradan Palandöken, Aziziye, Aşkale, Pasinler, Köprüköy'e, Pazaryolu'na varıncaya kadar bütün ilçelerimiz çalışmalara hazır vaziyetteler. İşin doğrusu, AK Siyaset tarzında seçimden seçime hazırlık diye bir kavram yoktur. Bir seçim bittiğinde diğerine hazır olmak için gayret içinde olmak vardır. Biz de öyle bir durumdayız ve inşallah ülke sathında en çok "Evet"i sandıklardan çıkaracak bir çabanın içinde olacağız" notunu düştü.

Tortum İspir Yolu ile Tekman Tuneli yapımına odaklandık!

Tortum'a bağlı Serdarlı mahallesi içinden İspir'e bağlanan yolun yapımı için de İlçe Başkanlarıyla bir çalışmanın içinde olduklarını, ayrıca Tekman Tunelinin yapımı için yine AK Kadronun gayret içinde olduğunun da altını çizen Milletvekili Aydemir konuya ilişkin olarak da şunları söyledi, "Ulaştırma Bakanımızla önümüzdeki zaman diliminde İlçe Başkanlarımızın da katılacağı bir toplantı yapacağız ve bu iki hayati konuya hayatiyet kazandırmak için çalışacağız. Hükümetimizin Erzurum'a bakışı her zaman diliminde müspet olmuştur. İnşallah bu beklentimizin de kısa sürede gerçekleşeceğini bütün dadaşlar göreceklerdir. Bu arada şunu da özellikle ve özenle söyleyelim ki, yaptığımız her aktivitede başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün milletvekilleri bir ve beraber hareket ediyoruz."

Aydemir, Ankara’ya Çıkarma Yapan Başkanlarla İlçeleri Değerlendirdi

Aydemir, Ankara’ya Çıkarma Yapan Başkanlarla İlçeleri Değerlendirdi

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