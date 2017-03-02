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Aydemir, “Atatürk Üniversitemiz Gözbebeğimizdir!”

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Aydemir, “Atatürk Üniversitemiz Gözbebeğimizdir!”
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Erzurum Milletvekillerini TBMM'de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu ve Üniversiteyle ilgili...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Erzurum Milletvekillerini TBMM'de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu ve Üniversiteyle ilgili gelişmeleri paylaştı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Rektör Çomaklı'nın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin yeni dönemde çok ciddi çalışmalar içinde olduğunu, her yönüyle bu köklü eğitim kurumunu çok daha ileri noktalara taşıma gayretini gördüklerini ifade ederek, "Üniversitemizin uzun yıllar içinde elde ettiği "üniversite kuran üniversite" kimliğine bu hizmet döneminde çok daha önemli katkılar sunulacağını net bir biçimde görüyoruz. En mühimi, Üniversitemizin hem kendi içindeki hem de şehirle münasebetlerdeki özel girişimlerin, çabaların sahici halidir. Bundan dolayı, çok müspet yansımalara şahit oluyoruz" dedi.

Üniversite Hastanesinde farklı bir tarzın hayata geçirildiğini, hastalarla, hasta yakınlarıyla ilişkilerde olması gereken ilişki boyutunun olumlu bir seyir izlediğini de ifade eden Aydemir, "Rektör hocamız ve kadrosu fevkalade güzel çalışmalar yapıyor. İnsanımızın alacağı hizmetleri çok daha nitelikli hale getirme çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Üniversite Hastanemiz buna ilişkin güzel örnekler veriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyiye dönük gerçekleşmelere şahit olacağız, buna olan inancımız tamdır." Kaydını düştü.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın Üniversite'nin tarım ve hayvancılığa dönük yüzünü ifadesinden duyduğu memnuniyeti de söyleyen Aydemir daha sonra şunları söyledi, "Hocamız Üniversite çiftliğinin ve ilgili diğer birimlerin çok daha fonksiyonel hale getirilmesine dönük bir çaba içinde olduklarını ifade etti. Bizi çok memnun eden bir yaklaşımdır bu. Zira, Erzurum bir Tarım ve Hayvancılık kentidir. Üniversitemizin de İlimizin bu kimliğine katkı sunması çok değerlidir. Beklentimiz, Erzurum için kaide hükmünde olan tarım ve Hayvancılığa bilimsel desteklerin Üniversitemiz kanalıyla artarak sürmesidir."

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