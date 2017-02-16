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Aydemir: “Doğu Anadolu Basını Sahiplenilmeli!”

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Aydemir: “Doğu Anadolu Basını Sahiplenilmeli!”
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Doğu Anadolu basınının ilave desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Doğu Anadolu basınının ilave desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin tanıtımını Doğu Anadolu'suz, Doğu Anadolu'nun aktarımını da basın olmadan yapamayız." kaydını düşen Aydemir, "Ülkenin zenginlikleri, imkânları ve yetenekleriyle etkin tanınması noktasında basına, özellikle de Doğu Anadolu basınına özel bir hassasiyet göstermeliyiz." dedi.

Algı operasyonunun panzehri yerel basın

Küresel Medya'nın ülkemiz üzerine olumsuz bir algı peşinde olduğunu, bunu da yerel basınla aşabileceğinin altını çizen İbrahim Aydemir, "Ülkemizle ilgili yanlış bir algı oluşmasını isteyen küresel medyanın doğuyu terörle, hayat şartlarının zorluğuyla öne çıkardığı da bir vakıadır. O hâlde, bizim birinci önceliğimiz bölgenin halkını, vicdanını, konum ve durumunu seslendiren, nabzını tutan, yaşam enerji ve heyecanını ayarlayan basınımıza özel bir destek ve yaklaşım sergilemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basına ilave destek şart

Basın İlan Kurumu'nca verilen ilan ücretlerinin düşük olduğuna da işaret eden Aydemir daha sonra şöyle konuştu, "Doğu Anadolu öncelikli olarak medyamıza maddi çerçevede, özellikle Basın İlan Kurumu bağlamında pozitif bir yaklaşım sergilenmesi kaçınılmazdır. Millî iradeyi felç girişiminde bulunan FETÖ, PKK ihanetlerinde yerli ve millî duruşuyla örnek olan basınımız her türlü takdir ve maddi desteği hak ediyor."

Aydemir: “Doğu Anadolu Basını Sahiplenilmeli!”

Aydemir: “Doğu Anadolu Basını Sahiplenilmeli!”

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