Aydemir’den Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu’na Ziyaret

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nu ziyaret etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından dikilmesi planlanan 500 adet fidan ile ilgili Bozüyük Belediyesi ile yapılacak ortak çalışma hakkında görüşme yapmak amacıyla Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nu ziyaret eden Müdür Selçuk Aydemir, Avcıoğlu'na göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Müdür Aydemir, ayrıca Bozüyük Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile birlikte denetimli serbestlik görevlerini Bozüyük Belediyesi bünyesinde sürdüren hükümlülerin topluma kazandırılma ve topluma yarar sağlama hususunda meslek edinme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bozüyük Belediyesi olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Avcıoğlu'da, "Bizler hükümlülerin çalışmasını ve kamuya yararlı bir noktada yer almalarını olumlu karşılıyoruz. Fidan dikimi konusunda da müdürlüğümüzün her türlü ihtiyacında yanındayız" dedi.