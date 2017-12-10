Aydemir’den Veda Hutbesi Hatırlatması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yeryüzünde ilk ve gerçek insan hakları beyannamesinin Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi olduğunu kaydederek, "Bugün...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yeryüzünde ilk ve gerçek insan hakları beyannamesinin Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi olduğunu kaydederek, "Bugün insan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ifade edilen kayıt maalesef samimi değildir. Filistin'deki zulüm, Kudüs'teki hak ihlali bunun en bariz göstergesidir." dedi.

'Veda hutbesi, ilk ve tek gerçekçi beyandır'

İnsan Hakları evrensel düzenlemelerinde; yaşama, mülkiyet ve aile, kadın, din ve dil, can ve mal, ticaret ve emanet gibi temel insani hakları kainata ilk kez getiren Veda Hutbesinin örnek alınması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Veda Hutbesi, insanlığa hak kavramını getiren ilk ve gerçekçi tek beyandır. 1948'de kabul edilen insan Hakları Beyannamesinin bu çerçevede yeniden ve Veda Hutbesini esas alarak düzenlenmesi şart olmuştur. Yeryüzünde yaşanan ve her gün çoğalan insan hakkı ihlalleri bu gereği en bariz biçimde ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

Kudüs zulmü vurgusu

İnsan Hakları Beyannamesini sahiplenen küresel güçlerin, bu hakları işlerine geldiği gibi uyguladığı ve kendi çıkarlarına yönelik bir algı ile ortaya koyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Kudüs zulmü, Mescid-i Aksa olayı, Filistinlilere reva görülen kıyım, Arakan'da sahnelenen vahşet bu samimiyetsizliğin küresel kaydıdır. Veda Hutbesi ise yaratılanı yaratandan ötürü sevme beyannamesi olduğu için imanidir ve kalbidir. " vurgusunu yaptı.

FETÖ ihaneti, insan hakları ihlalidir

Dünya'da yaşanan darbelerin de birer insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, bunun son örneğinin Türkiye'de görüldüğünü, FETÖ ihanet şebekesinin Türk Milletini vesayet altına alarak haklarını yok etme girişiminin, vicdan, basiret ve ferasetine Veda Hutbesinin kaynak olduğu Milli irade tarafından şanlı bir karşı duruşla zillete mahkum edildiğini belirtti. Aydemir, FETÖ mensubu hainleri koruyan, gözeten ve destekleyen ülkelerin insan haklarından bahsedemeyeceğini ifade etti.

Ak dönem ve kardeşlik hukuku

Türkiye'de insan hakları noktasında, son 15 yılda atılan adım, hayata geçirilen yaptırım ve kurumsallaştırılan yatırımlarla tarihi , gerçekçi ve evrensel bir reform döneminin yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, "AK Parti döneminde insan hakları adına gerçekleştirilen reformun adı "Kardeşlik', "Birlik ve Beraberlik" hukukudur. AK Parti İnsan Hakları konusundaki samimiyetini hayata dair tüm alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlarla ortaya koymuştur." dedi.