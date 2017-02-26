Aydın Agd, Erbakan’ı 6. Ölüm Yıldönümünde Unutmadı

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 6. ölüm yıldönümünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD)...

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 6. ölüm yıldönümünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Aydın Şubesi tarafından anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Aydın Şubesi, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı 6. ölüm yıldönümünde unutmadı. Erbakan için anma töreni düzenleyen AGD Aydın Şube Başkanı Emrah Altınsoy, yönetim kurulu ve dernek üyeleri Efeler ilçesi Beycami önünde tavuklu pilav hayrı yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Erbakan ve şehitler için dua edildi.

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 6'ıncı ölüm yıl dönümünde Aydın genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldığını belirten AGD Aydın Şube Başkanı Emrah Altınsoy, yapılan hayrın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın sözlerinin yer aldığı "Gençliğe Hitabeyi" dağıttıklarını ifade etti.