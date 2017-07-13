Aydın Ak Parti Şehitler İçin Mevlit Okundu

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ve diğer şehitler için mevlit okutuldu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ve diğer şehitler için mevlit okutuldu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Aydın'da devan eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitleri unutmadı. AK Parti tarafından Efeler Beycami'de ikindi namazı öncesi şehitler için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İkindi namazı sonrası vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımız ve bu toprakları korumak için bugüne kadar şehit olan polislerimiz, askerlerimiz için bir hatmi şerif okuttuk. Bugün burada hatmin duasını yaptık ve şehitlerimiz için mevlit okutturduk" dedi.