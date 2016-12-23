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Aydın Arıcılar Birliği’nden Tüketicilere Uyarı

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Aydın Arıcılar Birliği’nden Tüketicilere Uyarı
Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Türkiye'de gıda terörüne yönelik cezaların da caydırıcı olmasını istedi.

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Türkiye'de gıda terörüne yönelik cezaların da caydırıcı olmasını istedi. Piyasaya sahte ve hileli gıda maddesi süren kişi ve firmaların da incelendiğinde genellikle aynı kişi ve gruplar olduğunu belirten Başkan Özdemir, vatandaşların özellikle hileye müsait bal ve yağ gibi gıda maddelerini tanıyıp bildikleri kişi ve firmalardan almalarını önerdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı 150 parti hileli ürünü piyasaya süren 96 firma detaylı olarak incelendiğinde pek çoğunun daha önce de aynı suçtan yakalandığının görüleceğini belirten Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Bu yapılan da bir gıda terörüdür. İnsan sağlığını tehlikeye atan ve hileli gıda maddelerini piyasaya sürüp hem insanların sağlığı ile oynayan hem de haksız kazanç sağlayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Kış şartlarının oldukça etkili olduğu bu dönemde birçok kişinin şifa niyetine bal tükettiğini, bal alacak olanların da mutlaka tanıyıp bildiği kişilerden bal almasını öneren Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, "Birlik olarak Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri ile elimizden geldiğince "sahte bal'a karşı mücadele ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tanımadığınız yabancı kişilerden bal almayın, şüpheli bulduğunuz kişileri de mutlaka ihbar edin" dedi.

Arının kovanından çıkan hiçbir şeyin sahte olamayacağını ancak insanların yaptığı üretimlerin sahte ve hileli olabileceğini belirten Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Sahteyi yapan insanlardır. Piyasada 2 türlü sahte bal vardır. Biri marketlere girdiğimizde çeşitli adlar adı altında süslü püslü kavanozlarda bal adı altında bal gibi görülen bal aromalı şuruplar. Diğeri de merdiven altlarında arı değil insan tarafından bal adı altında yapılan nişasta bazlı glikozlar. Maalesef insanlarımız marketlerdekini albenisi yüksek olduğu için merdiven atında üretilip sokak sokak satılanları da fiyatı ya da kandığı için alıyor" diyerek gerçek bal yemek isteyenlerin mutlaka tanıdığı bildiği kişilerden bal almasını önerdi.

"Donan Bal Sahte Değildir"

Güvenilir bal almak isteyenlerin ya arıcıdan ya da Tarım Bakanlığının izni olan yüzde 100 balı satın almalarını öneren Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Halk arasında "donan bal sahtedir" şeklinde bir kanı var. Donan bal sahte değildir. Türkiye'de 2 bal donmaz. Birincisi çam balıdır. Özelliği ise salgı balı früktoz oranı çok yüksektir. Diğeri ise 100 ila 300 rakımda bulunan saf kestaneden üretilen ballar donmaz. Ama kestane balının içerisinde orman gülü, kekik, çalı çileği gibi çeşitli çiçekler arı kovanına getirilirse o bal da donar. Krema haline gelmiş donan çiçek balları güvenle yenilebilir. Çünkü çiçek oranı çok fazla olduğu sürece besleyici değeri yüksektir. Enzimler nedeniyle bu bal zamanla kristalize olur. Kristalize olmuş bal gerçek baldır" diyerek vatandaşları uyardı.

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