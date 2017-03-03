Aydın Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ Nde Eğitim Düzenlendi

Aydın Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, toplantı salonunda "Resmi Yazışma...

Aydın Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, toplantı salonunda "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" konulu eğitim düzenlendi.

Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü vekili Tunay Çoban tarafından verilen eğitim çerçevesinde, resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili sunum yapıldı. "Standart Dosya Planı" ile ilgili bilgiler verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personellerinden Yasin GENEL tarafından "Elektronik Belge Yönetim Sistemi" ile ilgili bilgiler verilip, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Söz konusu eğitim soru-cevap yöntemi ile personellerin soruları cevaplandırılmasının ardından sona erdi.