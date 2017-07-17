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Aydın Büyükşehir Meclis Üyesi Zencirci’den Cemevi Açıklaması

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Aydın Büyükşehir Meclis Üyesi Zencirci’den Cemevi Açıklaması
Aydın Büyükşehir Belediye Melisinin CHP'li Germencik üyesi Hürrem Zencirci, Germencik'te yapılması planlanan ve tartışmalara neden olan cemeviyle ilgili...

Aydın Büyükşehir Belediye Melisinin CHP'li Germencik üyesi Hürrem Zencirci, Germencik'te yapılması planlanan ve tartışmalara neden olan cemeviyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun cemevi yapımına engel olduğu ve hizmetlerini engellediği yönündeki açıklamasına şaşırdığını kaydeden Hürrem Zencirci, "Belediye Meclisinde Büyükşehir'e devredilen köy meydanı şu anda Aydın-İzmir Otobanı üzerindeki Kızılcapınar 1 viyadüğünün yanında yer alan, Kızılcapınar köyünün eski yerleşimine ait bir meydan olup şu anda köyün bulunduğu yer ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kızılcapınar köyü ile Ümmet Akın'ın "Cemevi yapacaktım, engel olundu" dediği yer arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunmaktadır. Belirtilen alana cemevi yapılması mümkün olmadığı gibi Kızılcapınarlı vatandaşlarımız da buraya cemevi yapılmasını kabul etmemektedirler" dedi.

Köy merkezinde maliyeye ait santral binasının cemevi yapılmasına yönelik çalışmaların devem ettiğini kaydeden Zencirci, "Durumu yakından takip etmekte ve yardımcı olmaktayız. Madem Kızılcapınar'a ilk defa hizmet getirmeyi bu kadar istiyorsun, bu araziye cemevi planladığına göre biz araziyi sana verelim bu araziye sen cemevi yap. Tabi ki Kızılcapınarlılar kabul ederse. Ama araziye cemevi yapmayacaksan vermeyiz. Zira bu araziyi de Germencik'in diğer taşınmazları gibi satarsın" diye konuştu.

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