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Aydın: “Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun”

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Aydın: “Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun”
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünya Engelliler Haftası nedeniyle basın açıklaması yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, son yıllarda engellilere yönelik önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Ahmet Aydın açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde vermiş oldukları mücadeleyle, yılmadan ve yorulmadan azimle herkese örnek olan engelli kardeşlerimiz bugün giderek artan sosyo-ekonomik standardı ve her türlü problemlerinin çözümüne yönelik iyileştirmelerle yarınlarını çok daha anlamlı bir şekilde inşa etmektedirler. Başta hükumetimiz ve devlet kuruluşları olmak üzere kendi kendilerine yetebilecekleri ve sorunsuz bir hayat sürmeleri için çabalarımız her zaman olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yapılan her türlü bilinçlendirme çalışmaları, ele alınan faaliyetler, çıkarılan kanunlar ve kurumsallaşmaya dayalı hizmetlerle vatandaşlarımızın sahip oldukları haklarını; hukukla, eğitimle ve istihdamla bir bütün olarak düşünerek insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmeleri için kendileriyle beraber çalışmaktayız" dedi.

Aydın, "Kardeşlerimizin karşı karşıya bulundukları riskleri en aza indirip, koruyucu ve yönlendirici bir ulusal politika izleyerek hareket etmek arzusu içinde olmamız en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız da başlıca görevlerimiz arasındadır. Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum" diye konuştu.

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