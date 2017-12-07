Aydın, Ege Bölgesi’ndeki Almanca Öğretmenlerini Ağırladı

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde görev yapan Almanca öğretmenleri, Aydın Fen Lisesi Almanca Öğretmeni Yıldıray Fidan koordinatörlüğünde...

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde görev yapan Almanca öğretmenleri, Aydın Fen Lisesi Almanca Öğretmeni Yıldıray Fidan koordinatörlüğünde düzenlenen "Almanca Öğretmenleri Şenliği ve Almanca Eğitim Semineri'nde bir araya geldi.

İzmir Goethe Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Almanca Öğretmenleri Şenliği ve Almanca Eğitim Semineri, Türkiye'de ilk defa İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Enstitü merkezlerinin dışından bir merkez olarak Aydın Fen Lisesi Almanca Öğretmeni Yıldıray Fidan'ın koordinatörlüğü ve organizasyonuyla Aydın Özel Başak Kolleji'nde yapıldı.

Goethe Enstitüsü Eğitim Müdürü Claudia Adam Cevizoglu ve akademisyenleri Dorothea Demirelli ve Cavidan Şenyuvar tarafından verilen Almanca öğretim metot ve yöntemleri eğitimi, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden katılan Almanca öğretmenleri tarafından beğeni ve hayranlıkla izlendi. Seminere Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği Başkanı Cavidan Şenyuvar ve dernek yönetimine katılarak etkinliğe destek verdi. İzmir Goethe Enstitüsü öncülüğünde Aydın'da bir araya gelen bölgedeki Almanca eğitimcileri, inceleme fırsatı buldukları Özel Başak Koleji Tales Matematik Müzesi'nin Aydın, Ege Bölgesi ve hatta Türkiye'nin eğitim öğretimine çok katkı sağlayacağını söyleyerek, böyle bir müzenin Aydın'da bulunmasının büyük bir onur olduğunu ifade etti. Almanca şenliği ve seminerine katılan 70'e yakın Almanca öğretmeni, Başak Koleji Tales Matematik Müzesi, Ali Kuşcu Gözlemevi ve Vortex Uzay İstasyonuna hayran kaldı. Almanca öğretmenleri, Goethe Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen bu seminerleri mesleki açıdan çok yararlı bulduklarını ve daha sık yapılması gerektiğini belirtti.

Aydın'da düzenlenen Almanca Öğretmenleri Şenliği ve Almanca Eğitim Seminerinin organizasyonunu üstlenen Aydın Fen Lisesi Almanca Öğretmeni Yıldıray Fidan, "Almanca Öğretmenleri Şenliği ve Almanca Eğitim Semineri, Goethe Enstitülerini bulunduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılıyordu. 10 yıldır bu konuda gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Bunun sonucu olarak Türkiye'de ilk kez bu üç merkezden farklı olarak il düzeyinde bu organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Aydın Başak Koleji'ne teşekkür ediyor ve büyük takdir toplayan başarılı projelerinin devamını diliyoruz" dedi.