Aydın Gençlik Platformu Şırnak’ta Şubesini Açtı

Aydın Gençlik Platformu Şırnak İl Başkanı Fırat Haşimoğlu il genelinde başta eğitim olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Aydın Gençlik Platformu'nun yeni şubesi Şırnak'ta açıldı.

Aydın Gençlik Platformu Şırnak İl Başkanı Fırat Haşimoğlu il genelinde başta eğitim olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüteceklerini söyledi. İlçe temsilcilikleri için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Haşimoğlu, kısa süre içerisinde bu teşkilatların da hizmete gireceğini belirtti. Haşimoğlu, "Aydın bir nesil yetiştirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu konuda çok güzel çalışmalarımız olacak. İlçe teşkilatlarımız ile il genelinde başta eğitim olmak üzere kapsamı geniş faaliyetler yürüteceğiz" dedi.