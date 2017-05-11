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Aydın Hafta Sonu Kavrulacak

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Aydın Hafta Sonu Kavrulacak
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Aydın'da yarından itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Aydın'da yarından itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz yarından itibaren Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu sebeple, hava sıcaklığının bölge genelinde artarak mevsim normallerinin kıyılarda 3 ila 5, karasal etkinin yüksek olduğu iç ve kırsal kesimlerde ise 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklığının bölgemizin kuzeydoğu ve iç kesimlerden itibaren azalmaya başlayacağı, önümüzdeki hafta ortasında bölge genelinde tekrar mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcak hava dalgasına bağlı oluşması muhtemel etkilere karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve hazırlıklı olmaları uyarısında bulunuldu.

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