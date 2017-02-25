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Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı

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Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı
Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği (KETBİR) Genel Kurulu birlik üyelerinin yoğun katılımı ile yapıldı.

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği (KETBİR) Genel Kurulu birlik üyelerinin yoğun katılımı ile yapıldı. Gergin bir ortamda gerçekleşen genel kurul nedeniyle polis genel kurula gelenlerin üst aramasını yaparak salona aldı. İki saat gecikme ile başlayan genel kurulda zaman zaman gergin anlar yaşanırken, yapılan konuşmaların ardından geç te olsa oy kullanma işlemine başlanabildi.

Efeler Çeştepe Kültür Merkezin'de gerçekleşen Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurul toplantısına, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkurt, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Biriliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, birlik üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı" nın okunmasının ardından Divan Başkanlığını Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut'un yaptığı genel kurulda gündem maddeleri okunarak oylamaya sunuldu. Gündem maddeleri okunup, görüşülüp kabul edildikten sonra üç liste ile gidilen seçimde adayların konuşmalarına geçildi.

Yıllarca Aydın bölgesinin teşkilatlı üretici olduğunu ama bu özelliğini daha sonra kaybettiğini ifade eden Mustafa Ali Afacan, "Hep ayrıştırıldık. Biz yola çıkarken hep şunu söyledik. Aydın, Buharkent'ten Didim'e kadar hep beraber olacağız, dağdaki çobanın da fikrini alacağız. Üniversitedeki profesörümüzün de fikrini alacağız. Önemli olan burada hep beraber ortak akıl üretebilmek" dedi.

Ayrıca aidat sistemini de eleştiren Afacan, "5 tane hayvanı olanla, 500 tane hayvanı olanın aidatı bir olamaz. Kanun var, ama kanunu yazarken tuşlara basan bizim insanımız. Oraya proje götürmek gerekiyor. Bunun adil bir aidat sistemi olmadığını belirtmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adaylardan Selim Boran ise kısa bir konuşma yaparak, başkan olması halinde birliğin makam aracını satacağını evrak işlemlerini de üyelerin ayağında yapacağını söyledi.

2011 yılında birliğin kurucularından olan Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, "Özellikle hayvan pazarlarında 6 ay, 16 tane kurucu üyeyi bulurken, benimle dalga geçen ağabeylerimiz arkadaşlarımız bugün burada aday oluyorlar, yapacak bir şey yok. Hiç önemli değil. Aydın ilimize böyle önemli bir marka kazandırdık" dedi.

Bilgen, makam aracı iddialarına da cevap vererek "Yanlış anlamayın, beni bilenler bilir. Bir şey söylersem keskin olur. Makam arabası diye bir şey yok. Gazetelerde böyle şeyler okuyorum. Birlik aracı bu, makam aracı değil. Makam aracı olsa önünde siyah plaka olur" dedi.

Destekleme evraklarının hazırlanmasının öyle kolay bir olay olmadığını da söyleyerek konuşmasına devam eden Bilgen, "Bu benim görevim, boyun borcum" dedi. Birlikte çalışan bayanlara da laf edildiğini iddia eden Bilgen buna da cevap vererek, "Bu iki kız 17 ilçe 530 köydeki üyelerimizin evrakını yapıyor. Yani insanların bir vicdanı olur" dedi.

Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı

Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı

Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı

Aydın Ketbir Genel Kurulu Yapıldı

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