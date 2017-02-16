Aydın Kros Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

Aydın bir ulusal müsabakaya daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Okulsporları Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Okullararası Gençler...

Aydın bir ulusal müsabakaya daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Okulsporları Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Okullararası Gençler (A-B), Yıldızlar Kros Grup Yarışları" Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Kros Grup Yarışmaları 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Kuşadası Belediyesi tarafından yeni görünümüne kavuşan Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda tamamlanacak. Kros Grup Yarışmaları Genç Erkekler (A), Genç Kızlar (A), Genç Erkekler (B), Genç Kızlar (B), Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorisinde gerçekleştirilecek.

Genç Erkekler (A) kategorisinde 18, Genç Kızlar (A) kategorisinde 17, Genç Erkekler (B) kategorisinde 14, Genç Kızlar (B) kategorisinde 14, Yıldız Erkekler kategorisinde 17 ve Yıldız Kızlar kategorisinde 18 il okul takımları olmak üzere toplam 98 okul takımı mücadele edecek.

Kuşadası 782 Sporcuyu Ağırlayacak

Kuşadası'nda cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kros yarışmalarına 782 sporcu katılacak. Türkiye'nin en iyi kros parkurları arasında yer alan Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda zorlu yarışlar neticesinde derece elde eden sporcular 05 Mart 2017 tarihinde Malatya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Aydın'ı Kocaeli'de Temsil Edecekler

Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 6 ilinde gerçekleştirilecek olan Okullararası Gençler (A-B), Yıldızlar Kros Grup Yarışlarında Aydın'ı Kocaeli ilinde yıldız kızlar kategorisinde Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisinde Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, Gençler (A-B) kız, erkek kategorilerinde ise İncirliova Spor Lisesi temsil edecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kros yarışmalarına katılacak tüm takım ve ferdi sporcular ile Aydın'ı Kocaeli'de temsil edecek olan okul takımlarına başarılar diledi.