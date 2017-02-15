Aydın Müsiad’ın Yeni Yönetimi Alıcık’ı Ziyaret Etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 3. Olağan Genel Kurulunda MÜSİAD Aydın İl Başkanlığı görevini devralan Murat Aksüt, Nazilli Belediye Başkanı...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 3. Olağan Genel Kurulunda MÜSİAD Aydın İl Başkanlığı görevini devralan Murat Aksüt, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

MÜSİAD Aydın Şubesinin yeni Başkanı Murat Aksüt Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Yeni Başkan Aksüt ile birlikte ziyarete MÜSİAD Aydın Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet İzgü, Halil Canatan ve İbrahim Demirci de katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Yeni Başkan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet İzgü, Halil Canatan ve İbrahim Demirci'nin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni görevlerinde başarılar dileyerek "hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ziyarette karşılıklı olarak Nazilli ekonomisinin geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulurken Başkan Alıcık MÜSİAD'ın çok köklü bir dernek olduğunu, MÜSİAD Aydın Şubesi'nin yöremiz İş adamlarına ve Sanayicilerine katkı sağlayarak verimli ve başarılı çalışmaları konusunda destek olması gerektiğini belirtti.

Samimi sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt ve yeni yönetime başarılar dileyerek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a ziyaret anısına yeni Başkan Aksüt plaket takdim etti.