Aydın, Organ Bağışında Türkiye’ye Örnek Oldu

Organ Bağışı Haftasını da içine alan 1-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda Aydın, diğer illere örnek teşkil edecek şekilde 1609...

Organ Bağışı Haftasını da içine alan 1-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda Aydın, diğer illere örnek teşkil edecek şekilde 1609 bağışçı sayısı ile Türkiye sıralamasında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Aydın, organ bağışı konusunda Ekim 2017'de 10 bin 914 bağışçı sayısı ile 10'uncu sırada yer alırken, 05 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam 12 bin 525 bağışçı sayısına ulaşarak Türkiye genelinde 7'inci sıraya yükseldi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tüm kurumlarda organ bağışı sorumlusu olarak çalışan personel ile birlikte, Organ Bağışı Haftasında organ bağışının önemini vurgulamak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere yürütülen etkinlikler ile Kasım ayında Türkiye ikincisi olduklarını ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Müdürlüğümüz tarafından etkinliklerde kullanılmak üzere, 5 bin afiş 10 bin broşür hazırlanarak 17 İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastanesi ile Özel Hastanelere teslim edildi. Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Efeler İlçesinde bulunan liseler arasında; "Her Bağış Yeni Bir Hayat" sloganıyla, resim, şiir ve kompozisyon olmak üzere 3 ayrı alanda yarışma düzenlendi. Resim alanında birinci seçilen eserden de 1000 adet afiş bastırılarak 17 ilçede bulunan resmi ve özel tüm sağlık kurumlarına dağıtımı yapıldı. Organ Bağışı Haftası süresince, 45 ayrı noktada kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilerek bağış yapmak isteyenlere organ bağış formu düzenlendi. Nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda ilimiz Organ Bağışında rekor sayıya ulaştı. İl genelinde tüm kurumlarımız, nüfus yoğunluğu olan illere göre üstün performans sergilemiş olup Türkiye genelinde kurum bazında alınan bağış sayılarına bakıldığında, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanemiz 4. Sıraya, Kuyucak İlçe Devlet Hastanemiz 14. sıraya yükselerek çok önemli başarılara imza atmıştır. Bugüne kadar bağışta bulunan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, nakile muhtaç durumda olan hastalar adına tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.